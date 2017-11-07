Еврокомиссия профинансирует украинский Фонд энергоэффективности

Европейская комиссия в начале декабря 2017 года подпишет соглашение, которое предполагает финансирование Европейским Союзом Фонда энергоэффективности в Украине на протяжении 5 лет.

Об этом сообщил вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на пленарном заседании Международного конгресса в рамках ХV Международной выставки "КомунТех-2017".

"Для нас является очень важной новостью, что в начале декабря будет подписано соглашение Европейской комиссией по финансированию этого Фонда (Фонда энергоэффективности ). И самое главное - это принятие решение, что такой Фонд будет поддерживаться Европейским Союзом на протяжении 5 лет", - заявил Зубко.

Вице-премьер добавил, что вопрос не в деньгах, а в технических решениях и в современных технологиях, которые могут прийти в Украину, и вместе со средствами быть внедрены. Тем самым это даст максимальный эффект по энергосбережению и энергоэффективным мероприятиям, отметил Зубко.

Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования финансовых средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.

В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено, что общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 млрд грн, из которых 400 млн грн будут направлены на программу "теплых" кредитов, а остальное (1,2 млрд грн) - на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из этих средств будет предоставлена правительством Германии и Европейской комиссией.