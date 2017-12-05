Евросоюз утвердил список "налоговых убежищ", в который вошли 17 стран

Министры финансов государств Евросоюза во вторник утвердили "черный список" "налоговых убежищ" из 17 стран, стандарты которых в области налогообложения не соответствуют требованиям ЕС.

В "черный список" вошли Бахрейн, Барбадос, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Гренада, Гуам, Маршалловы Острова, Макао, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Самоа, Американское Самоа, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, а также Тунис.

"Кроме того, 47 стран, следуя результатам контактов с ЕС, взяли на себя обязательства по устранению недостатков в своих налоговых системах и соблюдению необходимых критериев", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Две страны - Кабо-Верде и Марокко - в последний момент согласились на изменения в сфере налогообложения, которые помогли им избежать включения в список "налоговых убежищ". Тунис также подготовил соответствующие предложения, однако запоздал с их подачей.

"ЕС принял сегодня решение по списку юрисдикций, которые не сотрудничают (с Евросоюзом ) в области налогообложения, и мы рады, что этот список, как и список стран, которые решили взять обязательства ужесточить свои нормы, были обнародованы абсолютно прозрачным образом", - заявил заместитель председателя Еврокомиссии по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, выступая на пресс-конференции после заседания Совета ЕС.

Тем временем, член Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси назвал утвержденный список "налоговых убежищ" важным, но "недостаточным ответным шагом, с учетом масштаба отмывания денег по всему миру".

"Европа сделала шаг вперед, однако необходимо, чтобы борьба с отмыванием налогов велась неустанно, - заявил П.Московиси. - Страны, не включенные в "черный список", смогут почувствовать себя вне опасности только тогда, когда полностью выполнят взятые на себя обязательства".

В.Домбровскис уточнил, что установлены сроки для выполнения обязательств странами, согласившимися сотрудничать с ЕС. Это конец 2018 года, а для развивающихся стран - конец 2019 года.

"Совет ЕС, государства-члены также должны проявлять бдительность. Список будет меняться, и страны, которые отвечают критериям здорового налогового управления, могут быть исключены из списка, тогда как те, которые не выполняют своих обещаний или уклоняются от обязательств, могут остаться в списке. То есть будет постоянный мониторинг", - пообещал В.Домбровскис.

В настоящее время странам, включенным в список "налоговых убежищ", не грозят никакие санкции, однако министры финансов ЕС намерены обсуждать возможное наказание, пишет газета Financial Times.