ФГИ намерен разрешить нерезидентам арендовать госимущество

Фонд госимущества Украины направил на регистрацию в Министерство юстиции проект приказа, который разрешает нерезидентам участие в аренде государственных объектов нерезидентов и упрощает процедуру подачи ими документов для такой аренды, сообщил первый заместитель главы Фонда Дмитрий Парфененко.

"Открываем нерезидентам путь к аренде государственного имущества… В последнее время увеличивается интерес со стороны иностранных компаний к аренде украинских объектов. Так что это наш оперативный ответ", – написал на своей странице в Facebook.

Д.Парфененко отметил, что принятие такого приказа – логичный шаг, поскольку нерезидентам уже позволено приватизировать имущество в Украине.

"Если можно в приватизации, то почему нельзя в аренде? Тем более, объектов аренды у нас гораздо больше, чем приватизации. Сейчас в предложении стоит 5955 объектов", – пояснил первый замглавы ФГИ.

Он добавил, что разработанный документе также отменяет необходимость арендаторам иметь лицензии на определенный вид деятельности.