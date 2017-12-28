ФГВФЛ приостанавливает выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков до 3 января 2018г

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приостанавливает выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков до 3 января 2018 года, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

"В связи с установлением Национальным банком порядка работы банков в праздничные и выходные дни, а также из-за необходимости проведения Фондом гарантирования вкладов технологических работ, связанных с завершением текущего финансового года и началом нового отчетного года, ФГВФЛ приостанавливает выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 14:00 28 декабря 2017 года до 09:00 3 января 2018 года", говорится в сообщении.