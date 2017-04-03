Fitch подтвердило рейтинги Киева на уровне "B-" с прогнозом "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" и национальный долгосрочный рейтинг на уровне "BBB(ukr)", прогноз по рейтингам – "стабильный".

"Подтверждение рейтингов отражает неизменившийся базовый сценарий Fitch относительно адекватных бюджетных показателей города, хотя они и подвержены волатильности ввиду проводимых бюджетных и налоговых реформ и слабой институциональной среды для субнациональных образований в Украине", – говорится в сообщении агентства в понедельник.

Fitch добавляет, что рейтинги также учитывают сократившийся прямой долг после реструктуризации долга, но по-прежнему высокие условные обязательства.

Агентство ожидает неустойчивые финансовые показатели Киева в среднесрочной перспективе вследствие общего слабого уровня суверенных государственных финансов и непредсказуемых фискальных изменений на фоне сохранения неопределенности относительно макроэкономической стабильности.

В то же время Fitch указывает, что в 2015-2016 гг. город имел профицит на уровне более 10% от всех доходов и операционный баланс на уровне 40% от операционных доходов. Это существенно превышает средний дефицит в 2% и операционный баланс в 16% в 2012-2014 гг. из-за существенных изменений фискального регулирования в Украине. Более высокие показатели в 2015-2016 гг. поддерживались новыми источниками доходов, переданных городу, и постепенным увеличением ставок по основным налогам, поясняет агентство.

Оно напомнило, что Киев осуществил инициированную государством реструктуризацию долга на сумму $448,85 млн по двум выпускам еврооблигаций города общим объемом $550 млн посредством обмена на суверенные долговые обязательства в декабре 2015 года. Остальная часть еврооблигаций Киева на $101,15 млн не была реструктурирована, поскольку держатели облигаций не приняли условия обмена, и эта часть валютного долга города не была принята на себя государством. Fitch считает обмен завершенным ввиду участия значительного большинства держателей облигаций и последующей нормализации отношений с международным финансовым сообществом, несмотря на существующие неурегулированные ценные бумаги. Этот нереструктурированный объем рассматривается Fitch как краткосрочный прямой долг.

Агентство уточнило, что скорректировало применение методологии по обмену проблемных долговых обязательств, чтобы учесть особую ситуацию, когда незначительное меньшинство держателей облигаций не участвует в обмене. Как полагает Fitch, наличие этих отказавшихся не должно мешать считать обмен завершенным, поскольку эмитент (и в более широком плане казначейство страны, которое управляло обменом) достиг ожидаемого результата: значительное большинство держателей облигаций приняло участие в обмене, отношения с международным финансовым сообществом были нормализованы. Строгое применение методологии привело бы к РДЭ к уровню "RD", говорится в сообщении.

Fitch добавляет, что, согласно условиям соглашения о реструктуризации долга, город имеет обязательства перед Минфином Украины на сумму $351,1 млн. Киев проводит полугодовые платежи в государственный бюджет в рамках обслуживания данного долга, осуществит погашение основной суммы двумя платежами в 2019 и 2020 гг. Данный долг Fitch рассматривает как часть межбюджетных отношений с правительством страны и относит его к прочему долгу по классификации Fitch.

Как отмечает агентство, условный риск у Киева остается существенным. Он обусловлен обязательствами муниципальных предприятий сектора ЖКХ с накопленной кредиторской задолженностью перед поставщиками за 2014-2016 гг. Город выдал несколько гарантий для поддержки проектов в транспортном и жилищном секторах. Поскольку большинство этих кредитов номинировано в евро, это подвергает Киев валютному риску, добавляет Fitch.

Агентство также указывает, что на столицу исторически приходится свыше 20% ВВП страны, и Fitch ожидает роста ВВП Украины на 2,5-3,0% в 2017-2018 гг.