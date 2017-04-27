"Газпром" увеличил требования по иску к "Нафтогазу" до 37 млрд долларов

Российский газовый монополист "Газпром" увеличил требования по иску к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже на более 5,3 млрд долларов - до 37 млрд, передают российские СМИ со ссылкой на отчет "Газпрома". Сообщается, что новая сумма исковых требований включает оплату задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы и пени за просрочку оплаты. Также сообщается, что Стокгольмский арбитраж вынесет решение по этому делу 30 июня. Отметим, до этого "Газпром" требовал у "Нафтогаза" выплату почти 31,76 млрд долларов, а сумма в основном включала штрафы по обязательству "бери или плати". Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал оптимистичной информацию, которая поступает из Стокгольмского арбитража. "Мы в последнее время получаем много информации уже от трибунала относительно возможных сроков и результатов. Мы становимся более оптимистичными, нежели мы были до этого, и это все, что я могу сказать", - отметил он.

