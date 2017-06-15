Генпрокуратура обеспечила возврат из США более $500 тыс. - Луценко

Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины в сотрудничестве с Департаментом юстиции США в четверг обеспечили возвращение в Украину более $500 тыс., выведенных бывшим руководством Минюста Украины времен президентства Виктора Януковича.

"Это - средства, которые были растрачены бывшим руководством Минюста времен Януковича и выведены из Украины путем заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг с одной из американских фирм", - написал в своей странице в Фейсбук генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Он проинформировал, что Генеральная прокуратура продолжает осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 (Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов), ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой) УК Украины.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что деньги, выведенные из украинского бюджета, так же как и коррумпированные чиновники, которые скрываются за границей, обязательно будут возвращены в Украину. Разница лишь в том, что у денег более радостная перспектива - вернуться в бюджет, тогда как коррупционеры непременно предстанут перед судом", - заключил Ю.Луценко.