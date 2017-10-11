Глава Нацагентства по розыску активов назвал сроки запуска реестра арестованного имущества

Глава Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других действий, Антон Янчук назвал сроки запуска Единого реестра арестованного имущества. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина. По словам Янчука, сейчас реестр на этапе анализа возможных моделей его построения. По его словам, от выбранной модели зависит архитектура системы, ее стоимость и продолжительность ее внедрения. "Есть разные модели. Одна из самых примитивных - делаем все сами. Такую модель можно начинать строить хоть сегодня, но это будет совершенно неэффективно, долго и дорого. Есть идеальная модель, когда реестр функционирует на базе других информационных ресурсов, автоматически получает от них информацию, систематизирует и делает ее открытой. Где-то посередине будет наш результат… В планах правительства, и мы с ними согласны, запуск системы предусмотрен на 2018 год", - отметил глава Нацагентства по розыску активов. По его словам, стоимость реестра будет зависеть от выбранной модели. "Зависит от выбранной модели. В Болгарии такой реестр обошелся в очень усеченном виде в 50 тысяч евро. Есть модели во много крат дороже. Сколько это будет стоить в Украине - зависит от множества факторов. Вместе с тем, у нас есть поддержка со стороны неправительственного сектора в этой инициативе, поэтому, думаю, все получится", - подчеркнул Янчук.

