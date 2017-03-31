Глава НБУ по итогам 2016 года задекларировала 57 млн грн дохода

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева по итогам 2016 года задекларировала 57 млн грн дохода, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующая электронная декларация внесена в реестр электронных деклараций на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

В том числе глава НБУ получила 1,97 млн грн в качестве годовой заработной платы, 52,572 млн грн в качестве третьего транша после продажи своей доли в группе ICU Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и 2,365 млн грн процентов по депозиту в Укрэксимбанке (Киев) на сумму $2,655 млн.

Нацбанк уточняет, что В.Гонтарева из полученного дохода уплатила 9,82 млн грн налога на доходы физических лиц, 0,402 млн грн налога на доход по депозитам и 0,851 млн грн военного сбора.

В статье расходы, глава центробанка указала уплату 1,206 млн грн за образование сына.

Члены семьи главы НБУ в 2016 году приобрели в собственность земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 316 кв. м, автомобиль Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 кв. м.

Нацбанк напоминает, что председатель правления в 2015 году задекларировала земельный участок площадью 900 кв. м, жилой дом площадью 250 кв. м, квартиру площадью 106 кв. м и два автомобиля: Porsche Panamera 2012 года выпуска и Porsche Cayenne 2013 года выпуска. Все указанное имущество В.Гонтарева приобрела до того, как возглавила Нацбанк.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев).

Ранее совладельцем с долей 22,74% и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы НБУ.

После назначения, В.Гонтарева продала свою долю в ICU холдинговой компании группы - ICU Holdings Limited. Продажа предполагает пятилетней график расчетов, согласно которому В.Гонтарева получает очередной транш в конце каждого календарного года, начиная с 2014 года. В 2015 году глава НБУ задекларировала 23,518 млн грн дохода от продажи своей части в компании ICU Holdings Limited.

По итогам сделки основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.