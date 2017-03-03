Главарь ДНР Захарченко объявил "торговую блокаду" Украины

В связи с блокадой Донбасса самопровозглашенная "Донецкая народная республика" объявляет Украине "торговую блокаду". Об этом на пресс-конференции заявил главарь ДНР Александр Захарченко, передают российские СМИ. "Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", - заявил Захарченко.

