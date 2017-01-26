Гонтарева призывает переписать стратегию развития госбанков

Стратегия развития государственных банков устарела и ее необходимо переписать, считает глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

По ее словам, в период написания стратегии подразумевалось, что Ощадбанк превращается в ретейл-банк, Укрэксимбанк – занимается экспортно-импортными операциями. По Укргазбанку стояла задача или продать, или присоединить к другому банку, что планировалось на конец 2017 года. Это примерно 25% банковской системы. "Да у нас один Приват (ПриватБанк ) занимает почти 25% банковской системы. И вот когда происходит национализация, в руках государства оказываются все эти банки. И теперь это 50% банковской системы", - отметила она в интервью изданию "Новое время".

Глава НБУ также отмечает, что ПриватБанк сейчас представляет собой самый докапитализированный и самый чистый банк страны. Потому что на стороне активов государственные ценные бумаги, которые выпустил Минфин на 116,8 млрд грн. Кроме того, есть еще корпоративный портфель, 97% которого принадлежало связанным с банком лицами. На стороне пассивов - депозиты физических лиц.

"Из этого банка, если иметь стратегию, государство может очень быстро и эффективно развивать бизнес. И тогда его можно продать с хорошим мультипликатором", - сказала В.Гонтарева.

По ее словам, ПриватБанк может работать на рынке ипотеки, которой на сегодняшний день в Украине нет.

"Во всем мире это 100-120% ВВП, а у нас практически 0%, есть только нерешенный вопрос по валютной ипотеке времен 2005-2008 годов. То есть при правильном управлении это станет реальной success story. Это главная задача. А также может быть хорошей платформой для работы с малым и средним бизнесом. Есть ликвидность, хорошая платформа на которой это можно делать", - подчеркнула глава НБУ.

По ее ловам, еще одна задача государства - чтобы акционеры вернули деньги. "Как минимум если банк реструктуризирует кредитный портфель на рыночных условиях и даст реальные залоги, то большую часть резервов под непокрытый кредитный риск можно будет расформировать, а это порядка 150 млрд грн. То есть вернуть вложенный капитал государству", - уточнила В.Гонтарева.