Гонтарева рассказала, на что влияет повышение "минималки"

Повышение минимальной заработной платы может стать стимулом роста внутреннего потребления, а следовательно и экономической активности.

Об этом говорится в комментарии председателя НБУ Валерии Гонтаревой.

"Председатель НБУ Валерия Гонтарева подчеркнула, что это (повышение минимальной заработной платы) простимулирует рост внутреннего потребления, а следовательно и экономической активности, и в результате возрастет спрос на рабочую силу и повысится занятость в будущем", - говорится в сообщении.

В НБУ также подчеркивают, что повышение минимальной заработной платы будет способствовать росту материальных стимулов к возвращению на рынок труда лиц, которые ранее не искали работу именно из-за недостаточности материальных стимулов.

Напоминаем, в обнародованном на сайте НБУ инфляционном отчете говорится, что рост расходов на оплату труда в связи с повышением минималки, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к более существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее.

"Общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Сокращение за счет повышения МЗП будет составлять 5,4 п.п.(или около 630 тыс. человек)", - говорится в отчете НБУ.