Госаудитслужба не нашла системных нарушений и хищений в Евровидении-2017

Ответственная за организацию и проведение Евровидения-2017 Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не прибегала к системным нарушениям и злоупотреблениям, которые бы свидетельствовали о хищении государственных средств. Об этом сегодня, 25 октября, заявила на брифинге председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова, передает "Укринформ". В частности, она сообщила, что при проведении контрольного мероприятия Госаудитслужба не нашла системных нарушений законодательства или злоупотреблений, которые бы свидетельствовали о хищении государственных средств при проведении песенного конкурса. "Да, конечно, НОТУ не удалось избежать неэффективных, незаконных расходов. Об этом мы проинформировали, в том числе на официальном сайте, - ревизией установлены незаконные и неэффективные использования средств государственных ресурсов на сумму 8,6 млн гривен. Например, в смету конкурса ошибочно не было включено 3,4 млн грн, которые принадлежат НОТУ, - это доходы от официального туроператора за бронирование мест в гостиницах. То есть недополучила НОТУ от общества "Пилот" 3,4 млн грн. Уже во время ревизии этой компанией было возмещено сумму 2,1 млн грн на счета НОТУ", - сказала Гаврилова. По ее словам, остальную сумму составляют средства вследствие других нарушений. В частности, установлены факты завышения стоимости оказанных услуг по уборке и погрузке-выгрузке технического оборудования - это общество "Импел Гриффин Групп"; факты относительно предоставления услуг легковыми автомобилями с указанием завышенных объемов перевозок. "Это нарушения, которые всегда могут быть. Однако все эти нарушения составляют сумму 8,6 млн грн. Мы понимаем, что НОТУ принимает все меры, чтобы все компании, которые превысили стоимость, объемы работ или услуг, вернули средства на ее счета", - отметила председатель Госаудитслужбы. Гаврилова прокомментировала и информацию о других нарушениях законодательства на общую сумму 468,7 млн грн, о чем сообщалось ранее. "Это нарушение ведения бухгалтерского учета. Например, неотражение в учете кредиторской задолженности - как неоформление права собственности на видеоматериалы. Также были проведены хозяйственные операции по процедурам закупки - 85 процедур с отдельными несоблюдением норм оформления и проведения закупок... Сегодня, к сожалению, в СМИ муссируется тема, что это убытки, хищения, злоупотребления. Нет, это нарушение ведения учета и нарушения законодательства закупок относительно оформления и проведения процедур", - подчеркнула она. Гаврилова добавила, что Госаудитслужба не смогла проверить 250 млн гривен, которые были направлены иностранным компаниям. "Чтобы не было инсинуаций в этом контексте, хочу проинформировать: подразумевается, что на 250 млн грн были предоставлены услуги иностранными компаниями. При проведении ревизии мы увидели первичные документы, увидели, что с документами и предоставлением услуг все в порядке. Однако мы не можем выйти на эти объекты для проверки этих расходов, потому что они находятся за рубежом. Это объективное обстоятельство", - сказала Гаврилова. Она проинформировала, что материалы ревизии переданы в правоохранительные органы и Кабмин. "4 октября мы передали материалы в Национальную полицию Украины. Соответственно, о результатах ревизии проинформированы Кабинет министров Украины, лично премьер-министр, потому что ревизия проводилась при его поддержке, и он был инициатором именно обьєктивного, непредвзятого контроля за использованием этих средств", - отметила Гаврилова. Председатель Госаудитслужбы подчеркнула также, что аудиторы при проведении ревизии объективно и беспристрастно делали свою работу. "Для нас как для граждан песенный конкурс был нашей национальной гордостью, мы гордились тем, как он был красиво и качественно проведен. И была непонятна реакция должностных лиц НОТУ, которые наделали немного шума относительно результатов нашей работы", - сказала она.

