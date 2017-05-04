Госказначейство: С начала 2017 года госбюджет перевыполнен на 19%

Поступления в госбюджет за январь-апрель на 51,1% превышают показатель за аналогичный период 2016 года

Государственный бюджет Украины в январе-апреле текущего года получил 259,785 млрд грн доходов, что на 18,9% больше бюджетной росписи на этот период. Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

Поступления в госбюджет за этот период на 51,1% превышают показатель за аналогичный период предыдущего года.

В апреле госбюджет получил 85,028 млрд грн доходов, включая 42,696 млрд грн налоговых и таможенных поступлений, транш прибыли Национального банка Украины на 10 млрд грн, а также 34,271 млрд грн поступлений в спецфонд.

Напомним, доходы госбюджета Украины в 2017 году определены в размере 731,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 673,74 млрд грн, что соответственно на 20,3% и 17,1% превышает доходы, закрепленные в госбюджете на 2016 год.

Расходы госбюджета в этом году запланированы в объеме 800,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 739,71 млрд грн, превышая плановые расходы госбюджета-2016 соответственно на 17,4% и 14,3%.