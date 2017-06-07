Госземли сельхозназначения будут сдаваться в аренду только на аукционах на срок до 7 лет

Получение в аренду государственных земель сельскохозяйственного назначения будет возможно только на срок до 7 лет по итогам аукционов, на которых стартовая цена составит не ниже 8% нормативной оценки, соответствующее постановление Кабинет министров утвердил на заседании в среду.

Госгеокадастр должен будет также выставлять на такие аукционы земли, возвращенные из аренды, тем самым ликвидируя схему, когда они делились на участки по 2 га и бесплатно раздавались якобы в виде земель личного крестьянского хозяйства, отметил, представляя проект, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Он уточнил, что в настоящее время на аукционах по сдаче госземель в аренду ставка составляет 13-15%, а средняя ставка аренды по стране по государственным и частным землям – от 5 до 8%.

М.Мартынюк отметил, что постановление вводит еще одно условие – объем земель, выделяемых бесплатно, будет ограничен 25% земель, сданных в аренду через аукционы, а приоритетными получателями таких земель станут участники АТО по согласованию с сельскими советами.

По его словам, Госгеокадастру также поручено привести ранее заключенные договоры в соответствие с новыми нормами.

Первый замминистра указал, что такие меры должны увеличить доходы местных бюджетов на 1 млрд грн до конца 2018 года.

М.Мартынюк напомнил, что до принятия этого постановления системный документ о порядке распоряжения госземлями сельхозназначения, на которые приходится 25% всех сельхозземель в Украине отсутствовал, что приводила к злоупотреблениям. Он уточнил, что в 2015-16 годах из ведомства было уволено 62 руководителя областных и районных управлений, а 53 задержано правоохранителями, в том числе 21 – за взяточничество.

По его словам, до 2016 года большинство договоров заключалось на максимальный срок 49 лет с минимальной ставкой 3%, а в 2016 году с начало арендных аукционов выросло число передачи земли бесплатно в виде земель для личного крестьянского хозяйства участками до 2 га.

Он напомнил, что до 2013 года, когда этими землями распоряжались районные госадминистрации, было заключено еще 40 тыс. договоров об аренде по ставка еще ниже 3% с общим объемом земли свыше 300 тыс. га.

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что предоставление земель сельхозназначения в аренду должно происходить только на конкурентных условиях.