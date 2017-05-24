ГПУ ежедневно возвращала в бюджет 142 млн гривен - Луценко

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возвращала в бюджет ежедневно 142 млн гривен. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время отчета перед Верховной Раде по итогам годичной работы на должности в среду, 24 мая.

"В государственный бюджет ежедневно прокуратура возвращала 142 млн гривен. 142 млн гривен ежедневно. За год ГПУ вернула 52 млрд гривен, ежедневно в страну возвращалось 200 га земли", - сказал Луценко.

Напомним, сегодня Луценко в Верховной Раде отчитывается по итогам работы на должности генпрокурора. Ранее он уже заявил, что бывшего президента Украины Виктора Януковича защищают 50 адвокатов. Также ранее сообщалось, что Генпрокуратура после приговора по делу о государственной измене направит в суд новые обвинения Януковича. Обвинительные акты в отношении экс-премьер- министра Николая Азарова и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко будут рассмотрены в суде также после дела Януковича.