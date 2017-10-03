ГПУ подозревает 46 налоговиков времен Януковича в нанесении ущерба на 100 млрд гривен

Главная военная прокуратура подозревает 46 должностных лиц налоговой администрации времен Виктора Януковича в нанесении ущерба на 100 млрд гривен. Об этом на пресс-конференции в Харькове заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает пресс-служба ГПУ. "Как вы знаете, в ходе специальной операции военной прокуратуры в рамках уголовного производства задержан ряд подозреваемых по делу хищениях налоговой администрации Украины времен Януковича", - отметил Луценко и уточнил, что речь идет о 46 налоговиках, которые нанесли ущерб на общую сумму 95,9 млрд гривен. В частности, бывший глава налоговой администрации Харьковской области подозревается в нанесении ущерба на сумму более 308 млн гривен. Всего 19 подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. На данный момент 4 человека находятся под стражей, а в отношении 21 применена мера пресечения в виде залога. Общий размер залога составляет 229 млн гривен, фактически оплачено 75,5 млн гривен. Напомним, ранее народный депутат, член фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что одна из поправок к судебной реформе может сорвать расследование против Януковича.

