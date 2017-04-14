ГПУ подозревает экс-руководство ПриватБанка в махинациях с кредитами на 373 млн гривен

Генеральная прокуратура Украины подозревает прежнее руководство ПАО "КБ ПриватБанк" в предоставлении связанным фирмам заведомо невыгодных для банка кредитов в преиод рефинансирования НБУ. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 5 апреля 2017 года. Как сообщается, таким образом возникла задолженность перед ПриватБанком на сумму более 372,78 млн гривен. По данным следствия, Приватбанк заключил договор с НП ООО "Океанмаш", ООО "Тайлон" , ООО "ЭЛ ТИ Групп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "Фрилайн", ООО "Зернопоставки-М", ООО "Канделла", ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов". Предметом соглашения является предоставление обществами в залог корпоративных прав, а поручителем выступило предприятие "Приватофис". По всем займам в качестве залогов были предоставлены доли корпоративных прав на связанные между собой компании При этом в собственности "Приватофис" находилось 415 объектов недвижимости, ни один из которых не выступает залоговым имуществом в кредитных договорах. По мнению следствия, бывшее руководство банка, несмотря на запрет НБУ проводить операции со связанными лицами, осознанно предоставляло кредитные средства, что привело к растрате в особо крупных размерах. Суд удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры и наложил арест на все 415 объектов недвижимости.

