ГПУ проверяет причастность руководства Минфина к преступлениям Януковича

Генеральная прокуратура проверяет причастность министра финансов Александра Данилюка, заместителя министра Юрия Буцы и госсекретаря Евгения Капинуса к преступлениям бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в определении Шевченковского райсуда Киева от 27 октября.

"Участниками преступной организации (Януковича и его окружения) в течение января 2010 - февраля 2014 годов совершались преступления по незаконному завладению денежными средствами в различных отраслях экономики, а именно: в банковской сфере, в сфере топливно-энергетического комплекса, при выпуске и купли-продажи ОВГЗ и прочее. Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью преступной организации, составляет более 18 млрд гривен", - говорится в судебных материалах.

Согласно указу Януковича от 2 июля 2010 года, был создан координационный центр по внедрению экономических реформ как консультативно-совещательный орган при президенте.

В настоящее время у ГПУ возникла необходимость проверки версии возможной причастности должностных лиц указанного координационного центра к преступлениям, совершенным Януковичем и его окружением.

Министр финансов Данилюк в 2010-2015 годах возглавлял Координационный центр по введению экономических реформ при Администрации президента, тогда как его заместители Буца, Марченко и госсекретарь Минфина Капинус были работниками центра.

ГПУ уточняет, что речь идет о тех работниках центра, которые впоследствии учредили благотворительные организации "Центр реформ" и "Благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе". Согласно данным единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителями "Центра реформ" являются Александр Данилюк, Евгений Капинус, Юрий Буца, Яна Бугримова, Наталья Кириченко, Анна Рудая и Александр Саенко. Учредителями "Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" является Данилюк совместно с Юлией Тычковской, Владимиром Федориным и Михеилом Саакашвили.

27 октября суд предоставил следователям разрешение на временный доступ к документам ОТП Банка по счетам обеих центров.

Напомним, в сентябре стало известно, что Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов Данилюком. Несмотря на это, в начале ноября ГФС возобновила налоговую проверку министра финансов. По материалам LB.ua