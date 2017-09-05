Гройсман назвал приоритеты бюджета на следующий год

Приоритетами бюджета на 2018 год станут децентрализация, поддержка реального сектора экономики, медицина и оборона.

Приоритетами проекта государственного бюджета Украины на 2018 год, который 15 сентября будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду, станут децентрализация, поддержка реального сектора экономики, медицина и оборона.

Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"15 сентября внесем в Раду бюджет с приоритетами: децентрализация, поддержка реального сектора экономики, медицина, оборона, дороги и тому подобное", - отметил глава правительства.

Ранее Гройсман заявлял, что проект бюджета на 2018 год будет подан на рассмотрение парламента 15 сентября. По словам министра финансов Александра Данилюка, проект госбюджета формируется в соответствии с приоритетами продолжения децентрализации и укрепления местных бюджетов, повышения социальных стандартов, стимулирования промышленности и создания новых рабочих мест.