Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает, что Украина занимает 56 место в Глобальном индексе инноваций, но ее потенциал намного больше.

"У меня есть информация, что мы в Глобальном инновационном индексе занимаем на сегодняшний день 56-е место. Я точно могу сказать, что это не соответствует нашим реальным возможностям. Изменение системы, увеличение финансирования выведет нас в лидеры", - сказал он в ходе встречи с учеными по случаю Дня науки в Киеве в пятницу.

Премьер отметил, что при условии изменения системы научных исследований на принципах прозрачности, Кабинет министров готов рассмотреть возможность существенно увеличить государственные расходы на науку.