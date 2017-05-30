Гройсман отрицает намерение повысить цену на газ до 8,5 тыс. грн

Премьер-министр Владимир Гройсман отрицает намерение Кабинета министров Украины повысить цену на газ до 8,5 тыс. грн с 1 октября.

"Я слышу о том, что ходит информация, которую распространяет (лидер парламентской фракции "Батькивщина") Юлия Тимошенко, о том, что правительство собирается поднять цену на газ до 8,5 тыс. грн. Хочу подчеркнуть, что это никоим образом не отвечает действительности – это абсолютная ложь", - сказал он на брифинге в ходе инспекции ремонта дороги Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече в Тернопольской области во вторник, отвечая на вопрос о намерениях правительства повысить цену на газ до 8,5 тыс. грн с 1 октября.

Премьер выразил убеждение, что Ю.Тимошенко сознательно распространяет неправдивую информацию.