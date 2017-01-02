Гройсман прогнозирует рост доходов местных бюджетов на 25% в 2017г

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует рост доходов местных бюджетов на 25% в 2017 году.

"Мы имеем почти +50% год от года увеличение местных бюджетов... На следующий год мы закладываем еще рост +25%", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "Эспрессо" в воскресенье.

По словам премьера, одновременно с ростом доходов, растет и ответственность местных властей и результаты децентрализации на местах зависят от их эффективности.

В.Гройсман считает, что общественность также должна следить за использованием средств местных бюджетов, чтобы избежать коррупции.