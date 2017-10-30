Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина за 5 лет способна осуществить экономический прорыв. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Так, Гройсман сообщил, что дал интервью канадской журналистке Даен Френсис из National Post, в котором рассказал, какой видит Украину через 5 лет. "За этот период (5 лет, - ред.) мы способны осуществить экономический прорыв и улучшить показатели развития по всем направлениям жизнедеятельности страны. Но результатом нашей работы станут не статистические цифры, а изменения в демографической динамике. Мое желание, чтобы уже через 5 лет наши соотечественники увидели перспективы в учебе, работе, самореализации, рождению детей не где-то на чужбине, а на Родине. Ради этого и работаем уже сейчас", - отметил он.

Ранее Гройсман отмечал, что прогнозы Кабинета министров Украины и Национального банка свидетельствуют о стабильном росте экономики и замедлении инфляции. "В следующем году ожидаем 3% и замедление инфляции. В этом году она будет чуть больше 11%, что вполне естественно. В следующем году ожидаем также естественное снижение. Цены будут стабильными, а экономика будет расти", - сказал Гройсман.

