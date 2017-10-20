Гройсман уверен, что рост ВВП Украины в 2018 может составить больше 5%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что рост ВВП Украины в 2018 году может составить больше 5%. Об этом он сообщил в своем Twitter. "Планируем 3% роста. На 400 млрд гривен больше продукции. Этот рост может быть и 5 и более%. Это задача - максимизировать рост", - отметил Гройсман.

Ранее Гройсман допускал улучшение прогноза на 2018 год по росту ВВП Украины. По словам премьер-министра, он заинтересован в успешности бизнеса и считает важным, чтобы каждый, кто работает в Украине, мог сказать: "Я - успешен в Украине". "Украина может стать одной из наиболее динамичных экономик на континенте", - резюмировал Гройсман. До этого во Всемирном банке заявили, что по результатам 2017 года дефицит государственного бюджета Украины может составить 3,5% ВВП.

