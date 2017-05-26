Гройсман заверил, что и в следующем году финансирование образования будет достойным

Правительство и в следующем году будет обеспечивать финансирование сферы образования на достойном уровне.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на празднике Последнего звонка в Броварской специализированной школе І-ІІІ ступеней No7 на Киевщине, сообщает Укринформ.

"Я хочу заверить всех учителей Украины, что и в следующем году вы получите поддержку украинского правительства и бюджета. Мы будем инвестировать в образование для того, чтобы вы спокойно могли делать свое дело и вкладывать все самое лучшее в этих прекрасных молодых людей", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что в этом году власти приняли решение об увеличении заработной платы для учителей. "Мы ее увеличили почти на 50%. Такого резкого повышения не было никогда, но этого недостаточно для того, чтобы мы наконец вернули уважение к учительской профессии", - отметил Премьер- министр.

Глава правительства подчеркнул: молодежь - это будущее нашего государства, и от того, насколько она будет образованной, зависит развитие Украины.