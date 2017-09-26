Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине ожидается экономический рост три года подряд. Об этом он сказал сегодня, в ходе Киевского инвестиционного форума, сообщает "Правительственный портал". "Украина выходит на экономический рост - поэтому в следующем году будет произведено работ и услуг на сотни миллиардов гривен больше. И мы должны сделать все, чтобы этот рост был больше (прогнозируемых) 3%", - сказал Гройсман. Он также отметил, что сейчас Кабмин обеспечил прогнозируемость для бизнеса и заложил много программ развития. "Поэтому задача - чтобы инвестировать было легко, вести бизнес было легко. Мы со своей стороны предложили бюджет развития (на 2018 год), заложили рост на три года, а значит обеспечили прогнозируемость для бизнеса и заложили много программ развития - прежде всего агросектора, инфраструктуры, строительства дорог. Хочу призвать всех инвестировать. Мы вряд ли сможем найти еще одну страну с таким прогнозным ростом, который продемонстрирует Украина", - добавил он.

