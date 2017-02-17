Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что со следующего отопительного сезона Украина уменьшит годовое потребление антрацитового угля с 9 до 6 млн тонн.

"В марте месяце мы заканчиваем модернизацию одного блока на Трипольской станции, которая будет переведена с антрацитовой группы угля на газовую, которая производится на подконтрольной территории. Что это значит? Это значит, что по году со следующего отопительного сезона где-то около 2,5-3 млн т мы уже сможем сэкономить, то есть не получать антрацитовую группу угля. Это означает только одно: что было 9 млн т потребления, а будет 6 млн т потребления", - сказал премьер в ходе посещения выставки "Agro Animal Show 2017" в Киеве в пятницу.

Он добавил, что в следующем году потребление угля может быть уменьшено еще на 2,5-3 млн тонн.