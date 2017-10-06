Группа депутатов зарегистрировала в Раде законопроект о криптовалютах

Группа народных депутатов в пятницу зарегистрировала в Верховной Раде проект закона "Об обращении криптовалют в Украине", сообщается на веб-сайте парламента.

Документу присвоен №7183, в то же время его текст пока отсутствует.

Авторами законопроекта выступили Ирина Ефремова, Людмила Денисова, Игорь Котвицкий, Светлана Войцеховская (все партия "Народный фронт") и Иван Рыбак (фракция "Блок Петра Порошенка").

Как сообщалось, криптовалюта Bitcoin в настоящее время не имеет определенного правового статуса в Украине. По данным Нацбанка, определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулированию сделок с ним в мире.

Нацбанк Украины начал диалог с Минфином, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования.

По итогам первого заседания Совета финансовой стабильности по этому вопросу, состоявшегося 31 августа, его члены признали необходимость правового определения так называемой "криптовалюты Bitcoin" и других подобных инструментов.

Совет постановил до конца сентября выработать совместное общее видение, которое зафиксируют все четыре его участника – НБУ, Минфин, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг и на основании которого будут строиться дальнейшие решения.

В свою очередь комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности уже приступил к разработке своего законопроекта о статусе криптовалют в Украине.