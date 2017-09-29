Индекс Dow Jones обновил исторический максимум

По итогам торгов в четверг, 28 сентября, американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в 38-й раз за год обновил исторический максимум. Об этом сообщает StockWorld. Индекс Dow Jones Industrial Average 28 сентября повысился на 40,49 пункта (0,18%) и составил 22381,2 пункта.Как сообщается, остальные фондовые индексы США также поменяли значения в сторону повышения. Так, прогноз экономического роста Америки ожидаемо был повышен с 3% до 3,1%. Число американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс., до 272 тыс. При этом, ранее прогнозировалось, что за пособием обратятся 270 тыс. человек. Standard&Poor's 500 увеличился на 3,02 пункта (0,12%) - до 2510,06 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,19 пункта (0,01%) и составил 6453,45 пункта. Напомним, в последний раз индекс Dow Jones достиг исторического максимума в июне этого года.

