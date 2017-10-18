Индекс Dow Jones впервые превысил показатель в 23 тыс. пунктов

Во вторник, 17 октября, американский фондовый индекс Dow Jones впервые в истории в ходе торгов превысил показатель в 23000 пунктов. Об этом сообщает CNBC. Отмечается, что показатель достиг 23002 пункта в 11:08 по местному времени (18:08 по киевскому времени). После этого индекс немного понизился. Как сообщает издание, индекс Dow Jones за последние месяцы несколько раз обновлял свой исторический максимум. Отметку в 22 000 пунктов он преодолел еще 2 августа. Напомним, 28 сентября индекс Dow Jones Industrial Average в 38-й раз за год обновил исторический максимум. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 40,49 пункта (0,18%) и составил 22381,2 пункта. При этом остальные фондовые индексы США также поменяли значения в сторону повышения. Так, прогноз экономического роста Америки ожидаемо был повышен с 3% до 3,1%. Число американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс., до 272 тыс.

