Индекс глобальной цифровой экономики в 2016г вырос на 4 пункта в сравнении с 2015г - исследование

Информационно-комуникационные технологии (ИКТ) становятся важной движущей силой экономического роста, что подтверждает рост индекса глобальной цифровой экономики (Global Connectivity Index, GCI) на 4 пункта в 2016 году в сравнении с предыдущим годом, говорится в релизе компании Huawei.

Согласно сообщению, авторы проведенного компанией исследования пришли к выводу, что увеличение капиталовложений в инфраструктуру ИКТ на 10% ежегодно с 2017-го по 2025 гг. может способствовать многократному приросту в других областях. Каждый дополнительный доллар, инвестируемый в инфраструктуру ИКТ, может окупиться 3 долларами прироста ВВП, отмечается в сообщении.

Авторы исследования отмечают, что в процессе цифровой трансформации ни одна компания не может быть "одиночкой", необходимо участвовать в новой экосистеме цифровой трансформации для реализации общего успеха. Такие тенденции станут предметом обсуждения Первого дня инноваций Huawei 14 ноября в г. Астана (Республика Казахстан), основной целью которой является укрепление взаимодействия университетов и промышленности, использование инновационных методов в продвижении цифровой трансформации в различных отраслях промышленности и создание цифрового Шелкового пути.