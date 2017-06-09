Инфляция в мае ускорилась до 1,3%, в годовом измерении до 13,5%

Инфляция в Украине в мае выросла до 1,3% по сравнению с 0,9% в апреле, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.

Согласно ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) рост потребительских цен по итогам мая также ускорился до 13,5% с 12,2% по итогам апреля.

С начала текущего года инфляция составила 6,2%, уточнил Госстат.

На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,3%. Больше всего (на 16,7% и 12,8%) подорожали овощи и фрукты. На 2,9-0,8% повысились цены на мясо и мясопродукты, рис, хлеб. В то же время существенно (на 13,4%) подешевели яйца, на 3,3% и 2,1% - гречневая крупа и молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,7%, в т.ч. табачные изделия - на 5,5%, алкогольные напитки - на 0,9%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% произошло главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 8,0%, канализацию - на 5,3%, содержание домов и придомовых территорий - на 4,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 0,9%, проезда в автодорожном транспорте на 0,4%. Вместе с тем произошло удешевление перевозок авиационным и железнодорожным пассажирским транспортом на 1,5% и 0,7% соответственно.

Как сообщалось, Нацбанк в конце января скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% и в настоящее время сохраняет его на этом уровне. "Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ.

Правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 11,2%.

Рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году, совпав с прогнозами Нацбанка и правительства.