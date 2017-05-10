Инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,9%, в годовом измерении до 12,2%

Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,9% по сравнению с 1,8% в марте, 1% – в феврале и 1,1% – в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен также по итогам апреля также замедлился до 12,2% с 15,1% по итогам марта, 14,2% – по итогам февраля и 12,6% – по итогам января.

С начала текущего года инфляция составила 4,9%, уточнил Госстат.

Как сообщалось, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%. Национальный банк Украины, первоначально также прогнозировавший ее на уровне 8%, в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.

"Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ 2 марта.