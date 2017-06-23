Из Львова сегодня начнут вывозить мусор - Зубко

Из Львова сегодня, 23 июня 2017 года, начнут вывозить мусор. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко. "С сегодняшнего дня во Львове начнется вывоз мусора. Накопившиеся 6500 тонн отходов начнут вывозить из мусорных площадок на полигоны области, указанные в предварительно подписанном меморандуме", - говорится в сообщении. Как отмечается, перевозчики обещают завершить вывоз мусора из Львова в течение 2 недель. Зубко также добавил, что департамент ЖКХ Львовской ОГА разработал маршруты вывоза твердых бытовых отходов из города.

