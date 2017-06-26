Из Львова вывозят мусор в 8 городов области – Садовой

Восемь городов Львовской области принимают отходы из Львова, сообщил Львовский городской голова Андрей Садовой.

"Восемь городов включились в работу, работаем с другими городами", - сказал А.Садовой на брифинге в понедельник во Львове.

По его словам, полигоны Львовской области не могут принять весь объем отходов из Львова.

"Необходима поддержка других полигонов по Украине или же нужно устанавливать в области перегрузочную станцию, куда можно было бы быстро вывозить отходы из Львова и потом плавно вывозить по полигонам Украины", - сказал мэр Львова.

Он отметил, что горсоветы в областях западной Украины также планируют принимать решения о приеме отходов из Львова.

"Те сессии, которые раньше принимали решения не работать, сейчас принимают решения открывать свои полигоны. Я оптимистически смотрю в завтрашний день. Блокада, в которой мы живем более года, начинает трещать. Но сказать, что ее сняли, я пока не могу",- заявил А.Садовой.

По его словам, сейчас из города вывозят приблизительно 640-680 тонн отходов в сутки.

В то же время пресс-служба Львовского городского совета сообщила, за 24 июня из города вывезли 280 тонн отходов. На контейнерных площадках, по данным горсовета, остается 6 тыс. 735 тонн, а на перегрузочных станциях остаются около 3 тыс. 800 тонн отходов.

Как сообщалось, мэр Львова принял предложение главы Львовской областной государственной администрации передать областным властям функции по вывозу ТБО из Львова, а также передать в управления ЛКП "Львовспецкоммунтранс". 29 июня за это решение должен проголосовать Львовский горсовет.