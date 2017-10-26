Из-за фиктивного НДС из бюджета ежегодно вымывался 1 млрд гривен - Данилюк

Из-за возмещения фиктивного налога на добавленную стоимость ежегодно из государственного бюджета "вымывался" 1 млрд гривен. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, до введения Автоматической системы оценки рисков ГФС Минфин фиксировал резкий рост попыток регистрации фиктивного НДС к возмещению. "Из-за фиктивного НДС из бюджета вымывались миллиарды. В среднем это было более миллиарда в год. Ведение автоматической системы мониторинга НДС позволило существенно сократить потери государства. С первого дня были попытки эту систему обойти, и понятно почем", - сказал Данилюк. По словам министра, были инициативы "определенных людей" о возвращении к старой системе. Те, кто потеряли миллиард - ищут возможность его вернуть. Так, сообщил глава Минфина, был зарегистрирован законопроект 7115, который является вредным. Против него высказывались и премьер-министр, и Минфин. "Такие попытки (незаконного возмещения-ред.)были. Как только было понятно, что будет сложно с этим законопроектом, резко мы отмечаем увеличение масштабов фиктивного НДС. Это выглядит как скоординированные действия. Не секрет, что этим занимаются представители государственных органов ", - сказал он. Он отметил, что две трети фиктивного НДС проходят через Киев. "Скрутка - это большой бизнес. Поэтому я поставил задачу провести расследование, в ходе которого поручил устранить в соответствующих подразделениях руководителей", - добавил министр. Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что его правительству удалось ликвидировать коррупционные схемы при возмещении налога на добавленную стоимость.

