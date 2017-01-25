Кабинет министров Украины повысит социальные стандарты в условиях высокой инфляции. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает его пресс-служба. "Если вдруг мы увидим какие-то дополнительные риски для раскручивания инфляции, Правительство мгновенно отреагирует на это и внесет соответствующие изменения в Государственный бюджет Украины, в том числе о дополнительном повышении социальных стандартов", - заверил Розенко. При этом он подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен не повлечет за собой инфляцию, наоборот - у людей появится дополнительный ресурс, который положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране.

