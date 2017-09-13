Кабинет министров Украины в пятницу, 15 сентября 2017 года, утвердит проект госбюджета-2018 - Гройсман

Кабинет министров Украины в пятницу, 15 сентября 2017 года, утвердит проект госбюджета-2018. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер- министр Владимир Гройсман.

"В пятницу мы утвердим окончательно проект бюджета на 2018 год и честно совершенно открыто внесем его в парламент для профессиональной дискуссии о том, какие будут приоритеты, что мы хотим сделать в 2018 году в Украине", - заявил Гройсман.

Председатель правительства отметил, что сейчас Украине очень нужны инвестиции для создания новых рабочих мест, производства конкурентной продукции и повышения заработной платы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обратится к Кабинету министров Украины и Верховной Раде с просьбой предусмотреть финансирование телемедицины в государственном бюджете на 2018 год.

"Мы можем все сделать быстро. И я буду просить правительство и народных депутатов учесть расходы на эту программу (телемедицину, - ред.) и в бюджете 2018", - отметил Порошенко.