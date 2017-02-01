Кабмин докапитализировал два госбанка на 6,5 миллиарда

Правительство решило докапитализировать государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк соответственно на 3,5 млрд грн и 3 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и обмена их на акции новой эмиссии.

"Такие предложения мы получили от Нацбанка. Вчера было проведено заседание Экспертно-аналитическим совета (по вопросам участия государства в уставном капитале банков), который дал соответствующие рекомендации о сумме докапитализации", - представил этот вопрос министр финансов Александр Данилюк.

Он уточнил, что необходимость докапитализации базируется на результатах диагностического обследования госбанков за 2015 год, проведенного Нацбанком.