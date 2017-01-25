Кабмин изменил порядок ведения Реестра возмещения НДС

Кабинет министров внес изменения в "Порядок ведения Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость". Об этом свидетельствует постановление правительства. Согласно документу, возмещение налога плательщикам будет происходить ежедневно в хронологическом порядке подачи ими соответствующих заявлений. "Теперь возмещение НДС будет действительно полностью автоматическим и будет осуществляться ежедневно", - заявил министр финансов Александр Данилюк, комментируя принятие решения правительством. Изменения предусматривают, что администрированием реестра будет заниматься Министерство финансов. В свою очередь, Государственная фискальная служба обязана в автоматическом режиме предоставлять информацию о плательщиках и суммах НДС, заявленных ими к возмещению из госбюджета, а также результаты налоговых проверок правомерности возмещения НДС и соответствия сумм. После согласования сумм, Госказначейство обязанно направить в Минфин данные относительно даты и суммы бюджетного возмещения, которое было возвращено на счет плательщика, или же счет уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга и других платежей, уплачиваемых в бюджет.

