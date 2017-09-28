Кабмин изменил правила расчета субсидий

Кабинет министров изменил правила расчета субсидий в новом отопительном сезоне.

Об этом сообщается на странице Урядового портала в Facebook.

В частности, с 1 октября для расчета размера субсидии на отопительный период 2017-2018 года будут учитываться доходы граждан за I и II кварталы 2017 года, а на следующий неотапливаемый период (с 1 мая 2018 года) - за III и IV кварталы 2017 года.

"Это объективно. Гражданин, например, весь прошлый год работал и получал высокую заработную плату. В этом году по тем или иным причинам уволился с работы и нуждается в помощи по оплате коммунальных услуг. Социально несправедливо считать его прошлогодние доходы, когда он мог самостоятельно оплачивать счета за тепло, электроэнергию и воду. Поэтому правительство решило адаптировать социальное положение граждан к дате назначения субсидии", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство учло, что в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, потому что фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал текущего года. Особенно заметно это было в крупных городах.

Как сообщалось ранее, сотни тысяч киевских семей получат автоматически переназначенную субсидию. По материалам Большой Киев