Кабмин изучит структуру платежей за газ после введения абонплаты за распределение и, возможно, обратится к НКРЭКУ - Гройсман

Кабинет министров Украины изучит структуру платежей за газ после введения абонентской платы за его распределение и возможно обратится к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я хочу посмотреть на структуру платежа, то есть сейчас смоделировать, а сколько человек будет реально платить: меньше или больше, за счет того, что это будет постоянная составляющая и тогда мы определимся, что там есть, если мы увидим там существенную разницу, то безусловно мы будем обращаться в Комиссию как правительство с просьбой более справедливого подхода", - сказал премьер на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве в пятницу.

В.Гройсман отметил, что цена распределения газа ранее была заложена в его цену, а теперь эти выплаты разделены на 2 платежа.