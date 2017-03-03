Кабмин может запретить поставки угля из РФ - Насалик

В Кабинет министров Украины будет внесен проект распоряжения о запрете ввоза угля антрацитовой группы с территории Российской Федерации. Об этом журналистам сегодня заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. "Я буду вносить на заседание КМУ распоряжение о том, чтобы никакой уголь, какой бы энергетический он не был, не шел с территории России, имеется в виду антрацитовой группы", - заявил Насалик. По его словам, по предварительной схеме, которая сейчас рассматривается, есть предложения о поставках антрацита через Российскую Федерацию. "Предварительно у нас есть информация, что хотят на ростовских ЦОКах обогащать и по тем же путям переправлять в Украину, только он будет в два раза дороже", - отметил министр.

