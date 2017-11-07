Кабмин начал выплаты компенсаций за сэкономленные субсидии

Кабинет министров Украины начал выплачивать компенсации за сэкономленные субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг домохозяйствам, которые сэкономили на потреблении энергоносителей в прошлом отопительном сезоне.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"В ноябре правительство начало выплаты в рамках программы монетизации субсидий тем хозяйствам, которые, будучи получателями субсидий, в прошлом отопительном сезоне обеспечили экономию потребления энергоносителей. Давайте вместе сделаем Украину энергоэффективной и энергонезависимой!", - отметил Гройсман.

Согласно инфографике на его странице, средства получат 1,7 млн домохозяйств. За экономию потребления газа получатели субсидий, которые сэкономили его в отопительном сезоне 2016-2017 годов, получат более 600 грн компенсации, за экономию электроэнергии - более 120 грн.

26 апреля Кабинет министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.

Срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии был продлен на два месяца - до 1 ноября 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, выплаты компенсаций за сэкономленные субсидии на жилищно-коммунальные услуги будут проходить с 2 по 15 ноября.

На выплату сэкономленных сумм субсидий в госбюджете предусмотрено 1,2 млрд грн.