Кабмин намерен завтра утвердить план применения санкций к российским госбанкам

Кабинет министров Украины на своем заседании завтра, 29 марта, планирует утвердить план применения санкций к российских банкам с долей государства, работающим в Украине. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства и в документах. В частности, планируется рассмотреть и утвердить план организации выполнения Указа Президента Украины от 15 марта 2017 года № 63 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Отметим, решение СНБО предполагает введение ограничений сроком на год в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "VS Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Сам план рекомендаций по применению санкций фактически дословно повторяет текст решения СНБО, или отсылает к ним. Также план предусматривает, что уполномоченные органы (Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, Национальный банк, Госфинмониторинг, Фонд госимущества) должны будут отчитаться о предпринятых мерах перед аппаратом СНБО и Кабинетом министров.

президент Украины Петр Порошенко 15 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно применения санкций к российским банкам.

