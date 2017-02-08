Кабмин одобрил новую стратегию управления госфинансами

Кабинет министров Украины одобрил обновленную концепцию управления государственными финансами. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства. Стратегия была презентована министром финансов Украины Александром Данилюком. "Мы уже подготовили план действий, который в течение недели разошлем по всем органам власти", - сказал Данилюк. Согласно презентации, обновленная концепция управления государственными финансами предусматривает введение среднесрочного бюджетного планирования сроком на три и более лет. Данилюк также отметил, что документ является системным и стратегически важным, поскольку, в частности, меняет политику управления госдолгом в сторону его уменьшения в среднесрочной перспективе до 60% валового внутреннего продукта. В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман одобрил презентованную стратегию, добавив, что она позволить более эффективно распоряжаться средствами государственного бюджета. "Это важная стратегия. Тут есть конкретные шаги, которые позволят эффективно использовать миллиарды госбюджета", - завяил Гройсман.

