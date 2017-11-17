Кабмин перераспределил 1,24 млрд грн субвенций на субсидии и льготы на отопление

Кабинет министров Украины перераспределил 1,242 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным, детям с инвалидностью на жилищные субсидии и льготы.

Согласно распоряжению Кабмина №814 от 15 ноября 2017 года, правительство уменьшило на 1,242 млрд грн объем субвенции местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям с инвалидностью, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства.

В то же время на 155,65 млн грн Кабмин увеличил субвенцию на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, а также на 1,09 млрд грн - субвенцию на предоставление льгот и субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода

, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот.