Кабмин подвергся повторной хакерской атаке

Кабинет министров Украины подтвергся повторной хакерской атаке, заявляет менеджер по информации и информационным технологиям в Совете предпринимателей при Кабмине Иван Бердецкий.

"Хакерская атака номер два. Опять все вырублено", - написал И.Бердецкий на своей странице в соцсети Facebook в четверг, отметив свое местонахождение в Кабмине.

Как сообщалось, 27 июня компьютерные сети Кабмина, Киевской горгосадминистрации, десятков государственных и частных крупных банков и компаний стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций.

В четверг в Кабмине заявили, что хакерская атака на корпоративные сети и сети органов украинской власти остановлена, ситуация находится под полным контролем специалистов по кибербезопасности, которые работают над восстановлением утраченных данных.