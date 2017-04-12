Кабмин продлил чрезвычайные меры на рынке электроэнергии

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил срок действия временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке еще на месяц.

"Это про временные меры на рынке электроэнергии. Нет возражений? Продолжили, решение принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщалось, чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны.

В период действия чрезвычайных мер НЭК "Укрэнерго" обязана определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей; установить требования по составу оборудования ТЭС в разрезе энергоблоков; при необходимости и по согласованию с Минэнергоугля – применять графики аварийных отключений.

В свою очередь, ГП "Энергорынок" необходимо разработать графики нагрузки энергосистемы с учетом требований "Укрэнерго" по составу оборудования ТЭС; обеспечить начисление платежей за электроэнергию ее производителям (работающим по ценовым заявкам), для которых зафиксированы графики и объемы производства, по предельной цене системы.

Кроме того, НАЭК "Энергоатом" обязана обеспечить частичную разгрузку отдельных блоков АЭС в выходные и праздничные дни при необходимости.